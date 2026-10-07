Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
16:15 (UTC+5), 07 Октября 2026

В Уфе раскрыли инсценировку кражи BMW: владелец решил вернуть машину себе

В полицию Уфимского района поступило заявление от 24-летнего жителя о краже его автомобиля марки «БМВ». Но в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что это преступление было организовано самим бывшим владельцем иномарки.

Добавить в предпочтительные источники Google
МВД по РБ Мах
Фото: МВД по РБ | Мах
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, 22-летний уфимец приобрёл автомобиль у перекупщика без оформления договора купли-продажи. Спустя время он продал машину своему знакомому и передал ему право пользования транспортным средством. Позже мужчина решил вернуть авто себе, не возвращая при этом деньги за продажу. Воспользовавшись вторым комплектом ключей, которые сохранились у него на руках, злоумышленник с помощью приятеля вывез автомобиль из деревни Светлая в один из ангаров в Уфимском районе.

Полицейские обнаружили похищенную иномарку и задержали подозреваемого. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее жители Уфы отдали кибермошенникам более 750 млн рублей.

Видео: МВД по РБ | Мах
Другие видео
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru