В Уфе раскрыли инсценировку кражи BMW: владелец решил вернуть машину себе

По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, 22-летний уфимец приобрёл автомобиль у перекупщика без оформления договора купли-продажи. Спустя время он продал машину своему знакомому и передал ему право пользования транспортным средством. Позже мужчина решил вернуть авто себе, не возвращая при этом деньги за продажу. Воспользовавшись вторым комплектом ключей, которые сохранились у него на руках, злоумышленник с помощью приятеля вывез автомобиль из деревни Светлая в один из ангаров в Уфимском районе.
Полицейские обнаружили похищенную иномарку и задержали подозреваемого. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «кража». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее жители Уфы отдали кибермошенникам более 750 млн рублей.
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