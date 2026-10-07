В Уфе массово аннулировали удостоверения судоводителей

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, основанием для судебного разбирательства послужило уголовное дело в отношении трех руководящих сотрудников республиканского ГИМС ГУ МЧС России. В январе 2026 года Октябрьский районный суд признал их виновными в превышении должностных полномочий и получении взятки. Бывших чиновников приговорили к лишению свободы на сроки от 4 до 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Установлено, что с 2023 по 2024 год осужденные за денежное вознаграждение незаконно выдавали судоводительские удостоверения гражданам, не имеющим необходимых теоретических знаний и практических навыков управления маломерными судами.

В связи с выявленными нарушениями Уфимский транспортный прокурор обратился в суд с исками о прекращении действия неправомерно возникших прав на управление судами. В настоящее время исполнение решений Советского районного суда находится на контроле надзорного органа.

Ранее в минэкологии Башкирии сообщили, как получить выплаты за добычу хищников.