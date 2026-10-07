В городе Башкирии закрыли банный комплекс за незаконную добычу воды

Прокуратура Стерлитамака пресекла незаконную предпринимательскую деятельность местного банного комплекса, который использовал подземные воды в коммерческих целях без разрешительной документации.

На территории предприятия самостоятельно была оборудована скважина для добычи воды. При этом учет водопотребления не велся.

За нарушение закона о недропользовании директор организации привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей.

В настоящее время деятельность банного комплекса полностью прекращена. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось о привлечении к ответственности матери подростка, устроившего смертельное ДТП.