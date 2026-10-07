В Башкирии в школе на учащегося обрушился потолок

В селе Кудеевский Иглинского района следователи организовали процессуальную проверку по факту обрушения потолочного покрытия в местной школе.
По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, поводом послужили сообщения в СМИ о том, что в учебном заведении на восьмиклассника обрушился фрагмент потолочного покрытия. Предварительно, ребенок не пострадал. В публикациях также указывается на неудовлетворительное состояние здания и отсутствие необходимого ремонта.
Сейчас следователи проверяют действия ответственных должностных лиц на предмет халатности. Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, причин обрушения и оценки соблюдения требований безопасности при эксплуатации здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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