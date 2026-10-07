Глава СКР взял на контроль расследование гибели жителя Уфы на гидроцикле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Сергею Кондратьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и доводах, изложенных в социальных сетях. Речь идет об обстоятельствах гибели жителя Уфы в результате происшествия с гидроциклами на озере летом 2026 года.
Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в социальных медиа. По словам родственников погибшего, виновник аварии скрылся с места происшествия и в настоящее время находится за пределами страны. Семья выражает серьезную обеспокоенность тем, что мужчина может избежать привлечения к ответственности.
Официально по данному факту следственными органами Центрального МСУТ СК России расследуется уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ранее в Башкирии менеджеру по продажам дали 6 лет колонии за хищение 7 млн рублей.
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