Четверг, 5 Ноября 2026
Уфа
+4 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Происшествия
12:40 (UTC+5), 07 Октября 2026

Глава СКР взял на контроль расследование гибели жителя Уфы на гидроцикле

Родные погибшего опасаются, что виновник уйдет от ответственности.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя Центрального МСУТ СК России Сергею Кондратьеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела и доводах, изложенных в социальных сетях. Речь идет об обстоятельствах гибели жителя Уфы в результате происшествия с гидроциклами на озере летом 2026 года.

Трагедия вызвала широкий общественный резонанс в социальных медиа. По словам родственников погибшего, виновник аварии скрылся с места происшествия и в настоящее время находится за пределами страны. Семья выражает серьезную обеспокоенность тем, что мужчина может избежать привлечения к ответственности.

Официально по данному факту следственными органами Центрального МСУТ СК России расследуется уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее в Башкирии менеджеру по продажам дали 6 лет колонии за хищение 7 млн рублей.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru