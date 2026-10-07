В Башкирии менеджеру по продажам дали 6 лет колонии за хищение 7 млн рублей

35-летняя жительница Стерлитамака признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации объединенной пресс-службы судов Башкирии, в период с 2016 по 2025 год женщина, работая менеджером магазина для домашних животных, систематически присваивала денежные средства компании.

Она сообщала клиентам, что оплата за продукцию должна производиться на ее личные банковские счета или счета супруга, обещая позже самостоятельно внести деньги в кассу. В результате за девять лет она похитила более 7 миллионов рублей выручки магазина.

Свою вину подсудимая признала частично. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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