В Башкирии мужчина утонул во время ночной рыбалки

Осенняя рыбалка закончилась трагедией в Краснокамском районе. На реке Белой вблизи села Староянзигитово погиб мужчина, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
Двое 65-летних приятелей приехали на водоем. После совместной рыбалки один из них ушел спать в машину, а второй решил продолжить ловлю в одиночку. Утром товарищ не обнаружил напарника и вызвал экстренные службы.
Спасатели госкомитета РБ по ЧС обнаружили пустую лодку, а затем нашли тело рыбака в 3,5 километрах вниз по течению. На мужчине был спасательный жилет, но в ледяной воде вдали от берега этого оказалось недостаточно для спасения.
Ранее в двух районах Башкирии при тушении пожаров обнаружены тела двух мужчин.
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