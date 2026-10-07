В Башкирии мужчина утонул во время ночной рыбалки

Осенняя рыбалка закончилась трагедией в Краснокамском районе. На реке Белой вблизи села Староянзигитово погиб мужчина, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Двое 65-летних приятелей приехали на водоем. После совместной рыбалки один из них ушел спать в машину, а второй решил продолжить ловлю в одиночку. Утром товарищ не обнаружил напарника и вызвал экстренные службы.

Спасатели госкомитета РБ по ЧС обнаружили пустую лодку, а затем нашли тело рыбака в 3,5 километрах вниз по течению. На мужчине был спасательный жилет, но в ледяной воде вдали от берега этого оказалось недостаточно для спасения.

Ранее в двух районах Башкирии при тушении пожаров обнаружены тела двух мужчин.