В двух районах Башкирии при тушении пожаров обнаружены тела двух мужчин

В ночь на 7 октября в селе Новосёлка Фёдоровского района в кирпичном гараже погиб 49-летний мужчина, сообщили в МЧС по РБ.

6 октября в селе Покровка Стерлитамакского района в горящем бревенчатом доме был обнаружен погибший 67-летний хозяин.

Причины пожаров устанавливают дознаватели МЧС.

Гражданам напоминают: чтобы избежать трагедии, не курите в постели и не оставляйте без присмотра источники огня. Следите за исправностью электропроводки, используйте только сертифицированные отопительные приборы и держите под рукой огнетушитель. Особое внимание уделяйте пожилым родственникам — установите в их домах пожарные извещатели. При пожаре немедленно звоните 101 или 112.