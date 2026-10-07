В двух районах Башкирии при тушении пожаров обнаружены тела двух мужчин

В ночь на 7 октября в селе Новосёлка Фёдоровского района в кирпичном гараже погиб 49-летний мужчина, сообщили в МЧС по РБ.
6 октября в селе Покровка Стерлитамакского района в горящем бревенчатом доме был обнаружен погибший 67-летний хозяин.
Причины пожаров устанавливают дознаватели МЧС.
Гражданам напоминают: чтобы избежать трагедии, не курите в постели и не оставляйте без присмотра источники огня. Следите за исправностью электропроводки, используйте только сертифицированные отопительные приборы и держите под рукой огнетушитель. Особое внимание уделяйте пожилым родственникам — установите в их домах пожарные извещатели. При пожаре немедленно звоните 101 или 112.
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