В Башкирии мужчина спилил лес на полмиллиона рублей

В Нуримановском районе 48-летнего местного жителя будут судить за незаконную рубку, сообщает прокуратура РБ. По версии следствия, в июне этого года мужчина с помощью двух бензопил спилил дуб и пытался вывезти древесину на грузовике ЗиЛ-157.

Лесному фонду причинен ущерб в размере около 500 тысяч рублей. Обвиняемый признал свою вину, на орудия преступления наложили арест. Уголовное дело направили в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее жителя Башкирии осудили за незаконную рубку леса на 186 тысяч рублей.