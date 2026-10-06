Жительница Башкирии предстанет перед судом за поддельные права

В Кигинском районе 36-летняя женщина предстанет перед судом за использование поддельного водительского удостоверения, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Жительница Кигинского района обвиняется в покупке поддельных водительских прав для дальнейшего использования.
«По версии дознания, в апреле 2026 года женщина купила у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение за 60 тысяч рублей. В последующем она предъявила документ сотрудникам ГАИ. Проверка показала, что он является поддельным», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Белокатайский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
Ранее Башинформ сообщил о том, что житель Иглинского района предстанет перед судом за покупку и использование поддельного водительского удостоверения. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до одного года.
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