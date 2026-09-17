В Уфе будут судить мужчину за поддельные права

Житель Иглинского района предстанет перед судом за покупку и использование поддельного водительского удостоверения.

Как сообщили в прокуратуре Калининского района Уфы, в марте 2026 года мужчина купил в Московской области фальшивые права за 40 тысяч рублей. По документам они якобы были выданы в Башкирии.

Позже он показал это удостоверение сотрудникам госавтоинспекции. Проверка быстро выявила подделку.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело по данному факту направлено в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения.

Ранее сообщалось, что в Башкирии проходит рейд для повышения безопасности пассажирских перевозок.