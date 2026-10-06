В Уфе майнер похитил электроэнергию на миллион рублей

Прокуратура Дёмского района направила в суд уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется в причинении имущественного ущерба путем обмана и легализации денежных средств.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в декабре 2024 года обвиняемый разместил оборудование для добычи криптовалюты в хозяйственном помещении садового товарищества в Дёмском районе. Он незаконно подключил майнинговую ферму к электросети, из-за чего сетевой организации был причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Полученную в результате майнинга цифровую валюту мужчина легализовал через неправомерные финансовые операции.

Помимо направления дела в Дёмский районный суд, прокуратура подала иск о взыскании с обвиняемого 66 тысяч рублей, полученных в результате преступления.

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