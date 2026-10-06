Житель Башкирии погасил долг в 850 тысяч рублей, чтобы спасти Land Rover

Как сообщили в республиканской службе судебных приставов, 45-летний мужчина долгое время игнорировал требования судебных приставов и вызовы, после чего на его автомобиль наложили запрет на регистрационные действия. Приставы объяснили должнику, что машину могут арестовать и продать на торгах для погашения долга.

Осознав риск потери автомобиля, гражданин выплатил всю сумму задолженности вместе со сбором в 100 тысяч рублей. Исполнительное производство было окончено.

Ранее в Башкирии задержали нарушителя ПДД.