Купил права и сел пьяным за руль: в Башкирии задержали нарушителя ПДД

При проверке документов по базам данных выяснилось, что предъявленное им водительское удостоверение российского образца является поддельным. Примечательно, что у молодого человека при себе также имелось подлинное водительское удостоверение его страны. Вместо получения документа по российскому законодательству и установленной процедуре мужчина незаконно приобрел его через своих знакомых, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.

В отношении задержанного составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение права управлять транспортом в России на срок до двух лет. Материалы проверки передали для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов». В случае возбуждения дела мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Сам автомобиль каршеринга эвакуировали на специализированную стоянку.

Ранее в Уфе «Форд Фокус» уронил «КамАЗ».