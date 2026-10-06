Купил права и сел пьяным за руль: в Башкирии задержали нарушителя ПДД

При проверке документов по базам данных выяснилось, что предъявленное им водительское удостоверение российского образца является поддельным. Примечательно, что у молодого человека при себе также имелось подлинное водительское удостоверение его страны. Вместо получения документа по российскому законодательству и установленной процедуре мужчина незаконно приобрел его через своих знакомых, сообщили в пресс-службе ГАИ РБ.
В отношении задержанного составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение права управлять транспортом в России на срок до двух лет. Материалы проверки передали для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела по статье «подделка, изготовление или оборот поддельных документов». В случае возбуждения дела мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Сам автомобиль каршеринга эвакуировали на специализированную стоянку.
Ранее в Уфе «Форд Фокус» уронил «КамАЗ».
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