В Уфе «Форд Фокус» уронил «КамАЗ»

По предварительным данным пресс-службы ГАИ Уфы, накануне утром напротив электроопоры №94 по Дёмскому шоссе 44-летний водитель за рулем автомобиля «Форд Фокус» при перестроении не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автобетоносмесителем «КамАЗ». Грузовик двигался с правой стороны в попутном направлении.

44-летний водитель грузовика, после столкновения с автомобилем, допустил опрокидывание.

В ДТП 40-летняя женщина, пассажир автомашины «Форд Фокус», была доставлена в медицинское учреждение.

Ранее в Башкирии на ходу загорелся «Рено Логан».