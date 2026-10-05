В Башкирии на ходу загорелся «Рено Логан»

В Аскинском районе Башкирии на 33-м километре автодороги Явгильдино — Щучье Озеро на ходу загорелась машина «Рено Логан». Как сообщил глава района Динис Юсупов, произошло возгорание в двигательном отсеке легкового автомобиля.
Погибших и пострадавших нет.
Динис Юсупов напомнил, что перед поездкой важно убедиться в исправности автомобиля, особенно электропроводки, аккумулятора и технических жидкостей.
Ранее на Западном обходе Уфы в ДТП погиб 44-летний водитель Nissan Juke.
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