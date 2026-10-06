В Башкирии будут судить мужчину за убийство знакомого

По данным пресс-службы ведомства, 10 июля пьяный обвиняемый, находясь во дворе жилого дома на улице Бабаевской, во время конфликта нанес своему знакомому ножевое ранение в живот. Пострадавшего госпитализировали, однако через несколько часов мужчина скончался в больнице.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте происшествия. В содеянном он сознался. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее уфимец лишился свободы за нападение на подростка и женщину.