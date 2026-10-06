Уфимец лишился свободы за нападение на подростка и женщину

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле прошлого года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения возле дома по ул. Гафури в Уфе, из хулиганских побуждений нанес несколько ударов 59-летней женщине по голове.

Позже он подошел к подростку и, отобрав у него очки, ударил его по лицу. Здоровью потерпевших был причинен вред различной тяжести.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил мужчине наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, также в пользу потерпевшего взыскал моральный и материальный ущерб в 107 тысяч рублей.

Ранее в Уфе майнер похитил электроэнергию на миллион рублей.