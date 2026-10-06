На дороге под Казанью рухнул наземный переход

Сегодня на дороге под Казанью около деревни Царево обвалился пешеходный переход. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По предварительной информации свидетелей инцидента, обрушение на Мамадышском тракте произошло в тот момент, когда под ним проезжала фура. Возможно, не были учтены габариты большегруза.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется. По неподтвержденным официально данным, в происшествии могли пострадать два человека.

Ранее экс-министр туризма Нижегородской области обматерил футболистов при полиции.