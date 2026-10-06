Экс-министр туризма Нижегородской области обматерил футболистов при полиции

Ранее в интернете появилось видео, на котором Сергей Яковлев, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения нецензурно высказывался в адрес футболистов «Нижнего Новгорода» и требовал у полицейских задержать спортсменов за плохую игру.

Как передает pravda-nn.ru, позже он извинился, признав, что «был неправ» и «действовал на эмоциях».

«Я полностью принимаю ответственность за произошедшее и приношу извинения участникам инцидента, полиции, руководству региона, коллегам и нижегородцам», — написал Яковлев в своих соцсетях.

Накануне, 5 октября, Яковлев подал в отставку — прошение было удовлетворено.

Напомним, экс-мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет колонии за взятки и растрату.