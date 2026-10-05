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14:59 (UTC+5), 05 Октября 2026

Экс-мэр Сочи Копайгородский получил 15 лет колонии за взятки и растрату

Также бывшему главе города назначен штраф в 500 миллионов рублей. Приговор вынес Мещанский суд Москвы.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
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Как сообщает РБК со ссылкой на следствие, Алексей Копайгородский получал деньги и дорогие подарки от строительных компаний. В частности, основатель «Неометрии» Борис Юнанов передал экс-мэру Сочи 35 млн руб. на покупку дома и участка, а затем ежемесячно платил по 2,5 млн руб.

Руководитель же «ИСК Еврострой» Николай Шихиди сделал ремонт в доме бывшего градоначальника на 56,8 млн рублей и передавал по 6 млн руб. в месяц.

Кроме того, Копайгородский провернул схему с муниципальной землей. Два участка рядом с его домом оформили на местных жительниц-льготниц, которые выкупили их за копейки и перепродали адвокату семьи Копайгородского Полине Чернышенко. Ущерб бюджету составил 26,2 млн руб.

Еще Копайгородскому вменили покупку четырех квартир у местного предпринимателя Арсена Мкртчяна по цене ниже рыночной. Сделка, по данным следствия, была вознаграждением за покровительство компаниям «Гранд Инвест Холдинг» и «Промэкомаш», которые возводили жилую 11-этажку на улице Цюрупы в Сочи.

Супруга обвиняемого Янина Копайгородская признана виновной в посредничестве во взятках и давлении на свидетеля. Она проведет в колонии общего режима 9 лет и также заплатит полмиллиона рублей штрафа.

Известно, что Алексей Копайгородский руководил администрацией Сочи с 2019 по 2024 год. После отставки он отправился на СВО, но в сентябре 2024-го его задержали в Луганске. Ранее суд уже обратил в доход государства имущество семьи экс-мэра на 1,6 млрд руб.

Ранее экс-замглавы округа в Челябинской области обвинили в получении взятки.

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