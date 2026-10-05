В Башкирии пропала 70-летняя жительница Белорецка

По данным волонтеров «Лиза Алерт РБ», пенсионерка была одета в синюю куртку, красно-белые лосины и серые мокасины, а также носила коричневый платок.
Особые приметы — рост 162 см, худощавое телосложение, коричневые волосы, серо-голубые глаза.
Всех, кому известно о возможном местонахождении Рашиды Нафиковой, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ранее в Башкирии всю ночь искали пропавшего ребёнка.
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