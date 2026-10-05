В Башкирии пропала 70-летняя жительница Белорецка

По данным волонтеров «Лиза Алерт РБ», пенсионерка была одета в синюю куртку, красно-белые лосины и серые мокасины, а также носила коричневый платок.

Особые приметы — рост 162 см, худощавое телосложение, коричневые волосы, серо-голубые глаза.

Всех, кому известно о возможном местонахождении Рашиды Нафиковой, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее в Башкирии всю ночь искали пропавшего ребёнка.