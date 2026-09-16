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13:39 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Жестоко избивший мужчину житель Башкирии вновь предстанет перед судом

По требованию прокуратуры Верховный суд РБ отменил постановление о прекращении уголовного дела о покушении на убийство.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
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Ранее судом первой инстанции уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, между двумя мужчинами во время застолья произошел конфликт, переросший в драку. Подсудимый нанес кулаками множество ударов в область головы и туловища своего оппонента, а также не менее трех ударов ножом в область жизненно важных органов.

Преступные действия не были доведены до конца благодаря активному вмешательству свидетелей и своевременно оказанной медпомощи. Потерпевший получил телесные повреждения, его здоровью был причинен легкий вред.

Несмотря на предъявленное злоумышленнику обвинение по статье «покушение на убийство», суд переквалифицировал его действия и прекратил уголовное дело.

Посчитав решение суда незаконным, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд Республики Башкортостан согласился с позицией прокуратуры, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил материалы на новое разбирательство в суд первой инстанции.

Ранее в Башкирии влюбленные поженились в СИЗО.

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