Жестоко избивший мужчину житель Башкирии вновь предстанет перед судом

Ранее судом первой инстанции уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении легкого вреда здоровью, было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
По данным пресс-службы прокуратуры РБ, между двумя мужчинами во время застолья произошел конфликт, переросший в драку. Подсудимый нанес кулаками множество ударов в область головы и туловища своего оппонента, а также не менее трех ударов ножом в область жизненно важных органов.
Преступные действия не были доведены до конца благодаря активному вмешательству свидетелей и своевременно оказанной медпомощи. Потерпевший получил телесные повреждения, его здоровью был причинен легкий вред.
Несмотря на предъявленное злоумышленнику обвинение по статье «покушение на убийство», суд переквалифицировал его действия и прекратил уголовное дело.
Посчитав решение суда незаконным, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд Республики Башкортостан согласился с позицией прокуратуры, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил материалы на новое разбирательство в суд первой инстанции.
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