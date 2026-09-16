В Башкирии влюбленные поженились в СИЗО

В следственном изоляторе №3 (Стерлитамак) состоялась регистрация брака между осуждённой отряда по хозяйственному обслуживанию учреждения и ее возлюбленным.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по РБ, церемония прошла на территории учреждения скромно с участием представителя органа ЗАГС.
Отмечается, что администрация учреждения обеспечила соблюдение режимных требований и оказала содействие в организации мероприятия. После завершения процедуры молодожёнам вручили свидетельство о браке и пожелали счастья в личной жизни, скорейшего выхода на свободу и совместного будущего.
Ранее сотрудники УФСИН Башкирии задержали беглого преступника.
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