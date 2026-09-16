В Мордовии предприниматель год торговал «левыми» сигаретами

По информации «Известий Мордовии», 57-летний мужчина продавал немаркированные сигареты в своем магазине с января 2025-го по январь 2026 года. При этом цены он выставил ниже минимальных.

Известно, что ранее обвиняемого уже привлекали за подобные дела. Заведено уголовное дело, полиция ищет его соучастников.

Напомним, Башкирия с октября вводит лицензирование розничной продажи табака и вейпов.