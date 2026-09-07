Башкирия с октября вводит лицензирование розничной продажи табака и вейпов

Правительство Башкирии внесло изменения в региональный перечень государственных услуг. В частности, список дополнен пунктом, регламентирующим лицензирование розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.

Полномочия по предоставлению услуги возложены на министерство торговли и услуг РБ. Услуга будет оказываться на платной основе в соответствии с Налоговым кодексом РФ.

Нововведение вступает в силу с 1 октября 2026 года.

Ранее в мэрии Уфы напомнили о запрете на продажу сигарет и вейпов на остановках.