В мэрии Уфы напомнили о запрете на продажу сигарет и вейпов на остановках

За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность:

— для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;

— для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

— для юридических лиц — от 90 до 120 тысяч рублей.

Напомним также, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит лицензирование для оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Этот шаг направлен на повышение прозрачности рынка, сокращение нелегального оборота и защиту несовершеннолетних от табака и вейпов.