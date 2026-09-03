В мэрии Уфы напомнили о запрете на продажу сигарет и вейпов на остановках

За нарушение данного запрета предусмотрена административная ответственность:
— для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;
— для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 90 до 120 тысяч рублей.
Напомним также, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит лицензирование для оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Этот шаг направлен на повышение прозрачности рынка, сокращение нелегального оборота и защиту несовершеннолетних от табака и вейпов.
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