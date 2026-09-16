В Башкирии водитель грубо нарушил ПДД и задавил пешехода

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре 2025 года мужчина за рулём «ВАЗ-2107», предназначенного для участия в соревнованиях по дрифту, грубо нарушил ПДД на улице Алексеева в Белорецке и допустил наезд на пешехода. Потерпевший скончался на месте аварии.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Также удовлетворен гражданский иск супруги погибшего о компенсации морального вреда на сумму 800 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Уфе снизилось число ДТП и пожаров.