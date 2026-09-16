В Башкирии осудили группу преступников за разбой и вымогательство

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, один из участников группы работал менеджером пункта выдачи заказов интернет-магазина и оформлял выдачу товаров своим подельникам без оплаты. Для этого он вносил в программу ложные сведения о возврате. Ущерб от этой схемы превысил 140 тысяч рублей. В преступление оказался вовлечён и несовершеннолетний. Это отдельный эпизод, который суд также учёл при вынесении приговора.

Кроме мошенничества с интернет-заказами, фигуранты напали на местного жителя — проникли к нему в дом и похитили имущество почти на 150 тысяч рублей. Ещё одним эпизодом стало вымогательство 1 миллиона рублей у несовершеннолетнего. По данным следствия, группа также похитила автомобиль местного жителя, угрожая ему расправой.

Отдельно суд рассмотрел эпизод с уклонением от наказания: один из осуждённых, уже будучи приговорённым ранее, не исполнял ограничение свободы. По решению суда трое фигурантов отправятся в колонию строгого режима на 9, 8 и 5 лет. Ещё один участник группы получил 3 года условно с таким же испытательным сроком. Двое молодых людей 17 и 18 лет приговорены к обязательным работам — на 200 и 140 часов.

Ранее в Башкирии инспекторы ДПС задержали пьяного угонщика.