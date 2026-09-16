В Башкирии инспекторы ДПС задержали пьяного угонщика

На улице Дюртюлинской патруль ДПС обнаружил и остановил легковушку. За рулем находился 36-летний местный житель. Невнятные ответы на вопросы инспекторов и странное поведение объяснялись просто — мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проверка на алкотекторе подтвердила: 1,040 мг/л в выдыхаемом воздухе (при допустимой норме 0,160 мг/л).
Кроме того, выяснилось, что нарушитель неоднократно лишался права управления за вождение в пьяном виде. В этот раз он за водительским удостоверением так и не пришел. В отношении задержанного составлен административный протокол об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления.
По факту угона материалы передали в следственные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Автомобиль вернули законному владельцу.
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