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14:53 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Уфимец украл у сожительницы украшения и деньги

Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «кража».

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в мае 2026 года мужчина похитил ювелирные украшения из шкатулки своей сожительницы на общую сумму более 20 тыс. рублей. Спустя месяц он забрал еще 15 тыс. рублей, после чего женщина попросила его не появляться в квартире.

Обвиняемый, зная, что в жилом помещении остались деньги, имея дубликат ключей, проник туда и похитил еще 30 тыс. рублей.

Мужчина признал свою вину. Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Башкирии осудили группу преступников за разбой и вымогательство.

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