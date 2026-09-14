Житель Башкирии предстанет перед судом за поддельное удостоверение

Житель Татышлинского района Башкирии предстанет перед судом за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения.

Прокуратура Татышлинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. По версии следствия, в феврале 2026 года он купил в интернете у неизвестного человека поддельное водительское удостоверение за 91 тысячу рублей.

Через три месяцу его остановили сотрудники ДПС для проверки документов и обнаружили поддельные права.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Ранее уфимец избил водителя вахтового автобуса, сообщал Башинформ.