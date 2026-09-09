Уфимец избил водителя вахтового автобуса

По информации объединенной пресс-службы судов РБ, в октябре 2025 года случайный прохожий зашел в салон вахтового автобуса, припаркованного на остановке в Уфе. Из хулиганских побуждений он устроил конфликт с водителем. Мужчина использовал надуманный повод и, обвинив последнего в нарушении ПДД, нанес несколько ударов рукой по голове и телу. Здоровью потерпевшего был причинен вред средней тяжести.
Подсудимому назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также постановлено взыскать в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее жителя Башкирии арестовали за «пьяное» ДТП с поддельными правами.
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