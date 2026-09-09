Жителя Башкирии арестовали за «пьяное» ДТП с поддельными правами

По данным госкомюстиции РБ, 6 сентября мужчина на автомобиле «Дэу Нексия» попал в ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При проверке документов выяснилось, что его водительское удостоверение фальшивое — официально он никогда не получал права.

В суде фигурант полностью признал вину. Учитывая признание и наличие у мужчины малолетнего ребенка, судья назначил ему административный арест сроком на 10 суток. Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее в Башкирии задержали предполагаемого поджигателя полицейской машины.