В Башкирии задержали предполагаемого поджигателя полицейской машины

Днем 7 сентября преступник пришел во двор жилого дома 35-го микрорайона города Октябрьского, где увидел служебный автомобиль. Он облил его горючей жидкостью и поджег. При этом он снимал свои действия на телефон. Обошлось без пострадавших.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, 1957 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Задержанный пояснил, что ранее был обманут мошенниками на сумму около 700 тысяч рублей. В дальнейшем телефонные аферисты, пообещав возврат денег, потребовали совершить поджог автомобиля.

«Продолжаются следственные действия. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения. Совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее житель Нижегородской области поджег полицейскую машину.