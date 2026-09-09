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11:30 (UTC+5), 09 Сентября 2026

В Башкирии задержали предполагаемого поджигателя полицейской машины

Полиция возбудила уголовное дело по статье «террористический акт».

Фото: стоп-кадр видео | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Днем 7 сентября преступник пришел во двор жилого дома 35-го микрорайона города Октябрьского, где увидел служебный автомобиль. Он облил его горючей жидкостью и поджег. При этом он снимал свои действия на телефон. Обошлось без пострадавших.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель, 1957 года рождения. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для проведения следственных действий.

Задержанный пояснил, что ранее был обманут мошенниками на сумму около 700 тысяч рублей. В дальнейшем телефонные аферисты, пообещав возврат денег, потребовали совершить поджог автомобиля.

«Продолжаются следственные действия. В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения. Совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет», — проинформировали в пресс-службе МВД по РБ.

Ранее житель Нижегородской области поджег полицейскую машину.

Видео: Арсен Муртазин | ИА "Башинформ"
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