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17:28 (UTC+5), 31 Августа 2026

Житель Нижегородской области поджег полицейскую машину

Инцидент произошел ночью 25 августа.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов

По подозрению в теракте у здания районного отдела полиции в Дзержинске задержали 20-летнего парня. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Известно, что дежурный по камерам наблюдения заметил попытку поджога служебного автомобиля, припаркованного у отделения. На место выбежали двое полицейских: один потушил огонь, второй задержал злоумышленника на соседней улице. Им оказался ранее не судимый местный житель, работающий в магазине.

Как пояснил задержанный, он действовал по указанию неизвестных, выдававших себя за сотрудников ФСБ, и поверил, что участвует в спецоперации.

Возбуждено уголовное дело о теракте. Исполнителю, который находится под стражей, может грозить до 20 лет тюрьмы.

Ранее уфимца отправили в тюрьму за поддержку теракта в «Крокус Сити Холле».

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