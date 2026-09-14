Житель Башкирии лишился сразу двух автомобилей за пьяную езду

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре 2025 года местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию за нетрезвое вождение, употребил спиртные напитки, после чего сел за руль автомобиля марки «Мерседес Бенц» и был остановлен сотрудниками полиции. Уже в январе текущего года он управлял машиной марки «ВАЗ-2106» в нетрезвом виде.

Подсудимый признал свою вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде 320 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев, а также конфисковал транспортные средства в доход государства.

Ранее в Башкирии водитель после погони ДПС попытался сбежать в лес.