В Башкирии водитель после погони ДПС попытался сбежать в лес

В отношении задержанного составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за невыполнение водителем, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ранее в рамках социальной кампании «Не рули, Малай!» и профилактического мероприятия «Мототехника», сотрудники госавтоинспекции Уфы остановили несовершеннолетних за рулем автомобилей и мопеда.