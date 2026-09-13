В Башкирии водитель после погони ДПС попытался сбежать в лес

В Стерлитамаке сотрудники госавтоинспекции задержали 44-летнего местного жителя. Как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, мужчина, управляя автомобилем «Daewoo Nexia», не выполнил законное требование сотрудников ДПС об остановке. В результате началась непродолжительная погоня.
После остановки водитель попытался сбежать в лес, однако скрыться ему не удалось.
При проверке установлено, что мужчина никогда не получал водительское удостоверение. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
В отношении задержанного составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за невыполнение водителем, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Ранее в рамках социальной кампании «Не рули, Малай!» и профилактического мероприятия «Мототехника», сотрудники госавтоинспекции Уфы остановили несовершеннолетних за рулем автомобилей и мопеда.
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