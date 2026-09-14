В Уфе во время пожара бдительный сосед спас две многодетные семьи

По данным пресс-службы МЧС по РБ, сегодня утром произошел пожар в 2-м переулке Жуковского. Огнем был поврежден двухэтажный жилой дом, в котором проживали две многодетные семьи. В доме был установлен пожарный извещатель.
По предварительным данным, возгорание возникло на чердаке. Бдительный сосед, увидев огонь, предупредил жильцов дома, после чего они смогли вовремя эвакуироваться. Никто не пострадал.
Совместными усилиями сотрудников МЧС России и муниципальной пожарной охраны Уфы горение было ликвидировано. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Все обстоятельства устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России.
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