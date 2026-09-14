Пожарные тушат горящий жилой дом в уфимском Затоне

По данным пресс-службы МЧС по РБ, на месте происшествия работают пожарные расчеты, принимаются все необходимые меры для ликвидации огня и недопущения его распространения на соседние постройки.

По предварительным данным, пострадавших нет. Обстановка находится под контролем.

О подробностях МЧС Башкирии сообщит дополнительно.

Ранее при тушении пожара в Башкирии обнаружили тело 61-летней женщины.