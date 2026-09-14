При тушении пожара в Башкирии обнаружено тело 61-летней женщины

В пятницу поздно вечером в МЧС Башкортостана поступило сообщение о пожаре по улице Трактовая в деревне Субай. Огнем поврежден дом размером 5×7 метров, рассказали спасатели.

Совместными усилиями МЧС и добровольной пожарной команды Шариповского сельского совета пожар оперативно ликвидировали.

«В ходе тушения обнаружено тело 61-летней женщины. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Всего с начала года в республике произошло 4716 пожаров, в результате которых погибли 130 человек, семь из которых — дети. 114 человек получили различные травмы.

Ранее в Уфе спасли 30 человек при пожаре в торговом центре, сообщал Башинформ.