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09:39 (UTC+5), 14 Сентября 2026

При тушении пожара в Башкирии обнаружено тело 61-летней женщины

В Кушнаренковском районе Башкирии произошел смертельный пожар, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Фото: пресс-служба | главное управление МЧС по Башкирии
Галина Бахшиева

В пятницу поздно вечером в МЧС Башкортостана поступило сообщение о пожаре по улице Трактовая в деревне Субай. Огнем поврежден дом размером 5×7 метров, рассказали спасатели.

Совместными усилиями МЧС и добровольной пожарной команды Шариповского сельского совета пожар оперативно ликвидировали.

«В ходе тушения обнаружено тело 61-летней женщины. Причина пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — добавили в главном управлении МЧС по Башкирии.

Всего с начала года в республике произошло 4716 пожаров, в результате которых погибли 130 человек, семь из которых — дети. 114 человек получили различные травмы.

Ранее в Уфе спасли 30 человек при пожаре в торговом центре, сообщал Башинформ.

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