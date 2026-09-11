В Уфе спасли 30 человек при пожаре в торговом центре

Как рассказали в пресс-службе ведомства, на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение в одном из помещений торгового центра.
Из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек. Звеном газодымозащитной службы спасено 30 человек, из них 18 детей.
Открытое горение ликвидировано на площади 3 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.
На месте работает дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории, устанавливается причина пожара.
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