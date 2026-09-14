В Уфе в страшной аварии погиб спасатель МЧС по РБ

В Уфе страшная авария унесла жизнь опытного спасателя Павла Колосова. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.
31-летний Павел Колосов был спасателем 1 класса Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России. У него остались жена и шестилетний сын.
«Ушел из жизни тот, кто всю жизнь спешил на помощь другим... Павел Сергеевич посвятил спасательному делу более 10 лет. Это был грамотный, безупречно подготовленный профессионал, который неоднократно проявлял выдержку и мастерство при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Он был гордостью отряда: капитаном спортивной команды, а в 2025 году заслуженно выполнил норматив мастера спорта по многоборью спасателей МЧС России.
Для коллег он был не просто надежным товарищем, всегда готовым прийти на помощь, но и чутким наставником, щедро делившимся опытом с молодыми сотрудниками. Павел Сергеевич был удостоен ведомственных наград, но главной его наградой были спасенные жизни и искреннее уважение сослуживцев», - говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ.
По данным ГАИ РБ, авария произошла накануне около семи часов вечера на Оренбургском тракте в Уфе. Павел Колосов за рулем мотоцикла «Хонда» совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Тойота Королла», и въехал на разделительное дорожное ограждение. Рядом с ним была жена, которая с различными травмами была доставлена в больницу. За ее жизнь сейчас борются врачи.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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