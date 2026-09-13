В Уфе в ДТП погиб 30-летний мотоциклист, его пассажирка госпитализирована

Сотрудники госавтоинспекции Уфы выясняют обстоятельства дорожной аварии с погибшим.

По предварительным данным, сегодня около семи часов вечера водитель 30-летний мужчина, управляя мотоциклом «Honda», следовал по Оренбургскому тракту со стороны аэропорта в направлении остановки «Школьная».

Он совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Toyota Corolla», за рулём которого находился 58-летний мужчина, после чего мотоцикл наехал на разделительное дорожное ограждение.