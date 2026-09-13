В Уфе в ДТП погиб 30-летний мотоциклист, его пассажирка госпитализирована

Сотрудники госавтоинспекции Уфы выясняют обстоятельства дорожной аварии с погибшим.
По предварительным данным, сегодня около семи часов вечера водитель 30-летний мужчина, управляя мотоциклом «Honda», следовал по Оренбургскому тракту со стороны аэропорта в направлении остановки «Школьная».
Он совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Toyota Corolla», за рулём которого находился 58-летний мужчина, после чего мотоцикл наехал на разделительное дорожное ограждение.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажирка мотоцикла, 30-летняя женщина, с травмами доставлена в больницу.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы. Подробности дорожного происшествия устанавливаются.
Ранее «Башинформ» рассказал, как в Уфе задержали несовершеннолетних за рулём автомобилей и мопеда.
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