В Уфе мальчик сорвался с забора

Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, мальчик во время игры залез на трёхметровый забор и сорвался.

Пострадавшего на скорой помощи доставили в городскую больницу № 17. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Ребенок наблюдается у медиков амбулаторно.

Ранее в Башкирии малыш облокотился на москитную сетку и выпал из окна.