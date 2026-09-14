В Уфе две подруги лишились денег после знакомства с «испанцем» в интернете

По данным пресс-службы МВД по РБ, все началось с сайта знакомств. 37-летняя уфимка познакомилась с мужчиной, который представился жителем Испании и предложил ей заработать на инвестициях в акции. Женщина зарегистрировалась на предложенной платформе и внесла около 200 тысяч рублей. Когда для вывода средств от нее потребовали оформить кредит на 500 тысяч рублей, она обратилась за помощью к 38-летней подруге.

По видеозвонку лжеинвесторы убедили обеих женщин взять онлайн-кредиты. Доверившись мошенникам, подруги перевели на указанные счета полученные средства общей суммой свыше одного миллиона рублей. Сразу после транзакции связь со злоумышленниками оборвалась.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Устанавливаются личности преступников. В банковские организации направлены запросы для отслеживания движения денег по цепочке транзакций.

Ранее мошенники заставили пенсионера из Башкирии лететь в Москву к курьеру.