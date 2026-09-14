Мошенники заставили пенсионера из Башкирии лететь в Москву к курьеру

По данным пресс-службы МВД по РБ, схема обмана развивалась поэтапно. Сначала мужчине позвонила лжесотрудница Пенсионного фонда и сообщила о перерасчете пенсии. Чтобы подтвердить запись на прием, она выманила у пенсионера код из смс. Сразу после этого с ним связался якобы сотрудник ФСБ. Заявив, что со счета мужчины пытались перевести 800 тысяч рублей для финансирования недружественной страны, он убедил жертву снять все накопления — 1,3 миллиона рублей.
Мошенники сообщили, что деньги «меченые» и замешаны в терроризме, потребовав немедленно вылететь в Москву для экспертизы. Вечером того же дня пенсионер передал наличные неизвестному курьеру. Когда аферисты попытались убедить его оформить кредит еще на 2 миллиона рублей, мужчина прервал контакт и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Ранее в Башкирии мужчина хотел купить мотоблок, но нарвался на дропперов.
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