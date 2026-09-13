В Башкирии мужчина хотел купить мотоблок, но нарвался на дропперов

Мировой судья по г. Топки Кемеровской области удовлетворил иск прокурора Чишминского района о взыскании ущерба с 22-летнего юноши. Основанием для обращения в суд послужили материалы уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры. В ходе расследования установлено, что в декабре 2023 года потерпевший решил приобрести в интернете мотоблок, для чего перешел по ссылке на сайт и оставил свой номер телефона. После чего неизвестное лицо связалось с ним и предложило купить товар, перечислив денежные средства в размере 18 тыс. рублей на банковский счет ответчика.
Будучи введенным в заблуждение, мужчина перевел денежные средства на дропперский счет, не получив взамен обещанного имущества.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокурора. Благодаря надзорному вмешательству права заявителя восстановлены, решение суда исполнено в полном объеме, отметили в ведомстве.
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