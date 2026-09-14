В Уфе директора школы оштрафовали за нарушения при приеме учеников

Поводом для разбирательства послужила проверка районной прокуратуры. Надзорный орган выявил системные нарушения правил приема учащихся. Среди них — незаконное проведение индивидуального отбора при отсутствии профильных классов; отсутствие расписок в получении документов у родителей; нарушение сроков издания приказов о зачислении; прием заявлений без обязательных сведений о детях, родителях, особых потребностях и языковых предпочтениях; несогласование с учредителем локальных актов, регламентирующих критерии отбора и состав комиссий.

Суд установил, что допущенные нарушения стали следствием ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами и отсутствия должного контроля со стороны руководства учебного заведения. Постановление мирового судьи пока не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

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