В Уфе директора школы оштрафовали за нарушения при приеме учеников

Поводом для разбирательства послужила проверка районной прокуратуры. Надзорный орган выявил системные нарушения правил приема учащихся. Среди них — незаконное проведение индивидуального отбора при отсутствии профильных классов; отсутствие расписок в получении документов у родителей; нарушение сроков издания приказов о зачислении; прием заявлений без обязательных сведений о детях, родителях, особых потребностях и языковых предпочтениях; несогласование с учредителем локальных актов, регламентирующих критерии отбора и состав комиссий.
Суд установил, что допущенные нарушения стали следствием ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами и отсутствия должного контроля со стороны руководства учебного заведения. Постановление мирового судьи пока не вступило в законную силу, сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.
Ранее в Уфе наказали создательницу финансовой пирамиды.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.