В Уфе наказали создательницу финансовой пирамиды

Уфимку признали виновной в незаконной банковской деятельности — она почти пять лет, с 2019 по 2024 год, руководила подпольным обменником. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, вместе с сообщниками (всего в деле фигурирует более 30 эпизодов преступлений) уфимка переводила и обналичивала деньги для клиентов без лицензии Центробанка. Для операций использовались счета фирм-однодневок. За свои услуги группировка брала комиссию.

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей придется заплатить штраф в 1,5 миллиона рублей. В доход государства уже изъяты 7 миллионов рублей, а преступный доход в размере более 22 миллионов рублей взыскан в пользу бюджета РФ. Осужденную взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

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